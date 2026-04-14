Con la vittoria sulla Lazio, la Fiorentina ha fatto un altro balzo importante verso la salvezza, portandosi addirittura a +8 sul terzultimo posto occupato in coabitazione da Lecce e Cremonese. L'attenzione dei tifosi va lesta alla fine di questa sgangherata stagione, quando sarà tempo di decidere del futuro della panchina adesso occupata da Vanoli.
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Sarri nicchia: Sky e Sportitalia rilanciano il nome di Grosso per la panchina
Sarri temporeggia—
Così Sarri in conferenza stampa: "L'accoglienza del Franchi per me è importante, ma è un ringraziamento che io a loro ho fatto già da tempo, perché quando sono stato fermo sono stati loro a darmi maggior sostegno. Forse perché son nato qui dietro, in piazza Alberti. Purtroppo non so se avrò mai la fortuna di allenare la Fiorentina". Dunque quali sono gli exit poll al 14 aprile?
Grosso è un nome—
Così Sportitalia: "Confermato a distanza di settimane: Fabio Grosso resta l’allenatore che la Fiorentina apprezza particolarmente e valuta nel caso in cui non dovesse proseguire con Paolo Vanoli, il cui contratto è in scadenza (con opzione di rinnovo unilaterale a favore de club). Non sarebbe l’unico nome, ma è molto gradito a Fabio Paratici. Il profilo del giovane allenatore ed ex campione del Mondo è stato confermato da Sky a margine di un discorso sui buoni rapporti con Sarri.
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