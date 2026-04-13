L'allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, ha parlato in conferenza stampa al termine della gara del Franchi contro la Fiorentina. Le sue parole:
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Sarri (conf): “Non so se avrò mai la fortuna di allenare la Fiorentina”
Maurizio Sarri in conferenza stampa dopo Fiorentina-Lazio
Sulla partita della Lazio e su come sta la squadra—
Io stasera la squadra non l'ho vista male. Ad inizio partita abbiamo avuto tre grandi occasioni. Siamo andati in svantaggio in modo casuale, ma alla fine il controllo della partita l'abbiamo sempre avuto noi. Io penso che stasera abbiamo perso in maniera immeritata. Non sono d'accordo nel dire che abbiamo giocato una brutta partita.
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Sulle occasioni sprecate—
Se avevo soluzione probabilmente allenavo il Real Madrid. Le ultime due partite le abbiamo giocate con squadre che ci aspettavano con un blocco bassissimo. Se andavamo in vantaggio noi entrambe le avremmo portate a casa. Oggi per 70' siamo stati nella metà campo avversaria. Il nostro problema è l'area di rigore.
Sulle partite importanti rimaste da giocare—
Sono io che devo ascoltare i piani della società. Fosse per me spenderei 700/800 milioni sul mercato. Noi dobbiamo andare ogni partita pensando che si deve sparare ciò che si può sparare. Vediamo cosa ha in mente la società e si deciderà. Se sarò contento del programma rimarrò, altrimenti me ne andrò. L'unica società con cui parlerò in questi giorni sarà la Lazio. Io da contrattualizzato devo parlare con loro.
Sugli applausi dei tifosi viola—
L'accoglienza del Franchi per me è importante, ma è un ringraziamento che io a loro ho fatto già da tempo, perché quando sono stato fermo sono stati loro a darmi maggior sostegno. Forse perché son nato qui dietro, in piazza Alberti. Purtroppo non so se avrò mai la fortuna di allenare la Fiorentina.
Su Paratici e le sue parole—
Negli ultimi tempi i nostri rapporti erano stati più tesi, ma mi fanno piacere queste sue parole. Quella era una squadra a fine ciclo. E' stato uno Scudetto molto sottovalutato. Mi fa piacere che abbia speso delle belle parole per me.
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