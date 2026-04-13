Nonostante i tre giorni trascorsi, c'è ancora gelo a Trigoria, sede del centro sportivo della Roma, in seguito al botta e risposta tra Ranieri e Gasperini prima della vittoria 3-0 sul Pisa. Allenatore e Senior advisor della proprietà hanno fatto il loro ingresso a distanza di pochi minuti a Trigoria, intorno alle 12, un paio d’ore prima della seduta d’allenamento. Il tecnico è apparso abbastanza nervoso e non ha gradito la presenza di alcuni cronisti fuori dai cancelli: "Già qua state?", ha detto prima di entrare. Nessun contratto tra i due, che non si sono nemmeno salutati, a testimoniare un clima non positivo nel gruppo, soprattutto a causa dei dissidi ormai profondi.