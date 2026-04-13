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“Già qua state?” Gasperini nervoso coi giornalisti, clima teso con Ranieri

“Già qua state?” Gasperini nervoso coi giornalisti, clima teso con Ranieri - immagine 1
Aria di bufera a Roma, con Gasperini e Ranieri che continuano a non avere contatti e i Friedkin che chiedono di abbassare i toni
Redazione VN

Nonostante i tre giorni trascorsi, c'è ancora gelo a Trigoria, sede del centro sportivo della Roma, in seguito al botta e risposta tra Ranieri e Gasperini prima della vittoria 3-0 sul Pisa. Allenatore e Senior advisor della proprietà hanno fatto il loro ingresso a distanza di pochi minuti a Trigoria, intorno alle 12, un paio d’ore prima della seduta d’allenamento. Il tecnico è apparso abbastanza nervoso e non ha gradito la presenza di alcuni cronisti fuori dai cancelli: "Già qua state?", ha detto prima di entrare. Nessun contratto tra i due, che non si sono nemmeno salutati, a testimoniare un clima non positivo nel gruppo, soprattutto a causa dei dissidi ormai profondi.

Ci sarà un incontro

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Ranieri è salito nei suoi uffici, mentre Gasperini ha diretto il primo allenamento settimanale in vista della sfida all’Atalanta di sabato sera: secondo Gazzetta.it, i Friedkin hanno chiesto un abbassamento dei toni e vorranno un incontro chiarificatore. Sul tavolo dell’attualità c’è soprattutto la questione infortunati: da Mancini a Dybala passando per Konè e Wesley, con lo staff medico non ritiene ad esempio che lo stesso brasiliano sia pronto per tornare in campo sabato e con l'allenatore che invece vorrebbe rischiarlo.

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