Novità Lazio: Sarri recupera Zaccagni, ma perde la sua punta titolare

Arrivano novità in casa Lazio in vista della gara del lunedì sera alla 32esima giornata contro la Fiorentina. Tra i convocati per la trasferta di Firenze c’è anche Mattia Zaccagni. La lista ufficiale non è ancora uscita, ma la società ha pubblicato una foto del capitano sul treno insieme alla squadra, sarà dunque a Firenze coi compagni.