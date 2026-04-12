Arrivano novità in casa Lazio in vista della gara del lunedì sera alla 32esima giornata contro la Fiorentina. Tra i convocati per la trasferta di Firenze c’è anche Mattia Zaccagni. La lista ufficiale non è ancora uscita, ma la società ha pubblicato una foto del capitano sul treno insieme alla squadra, sarà dunque a Firenze coi compagni.
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Novità Lazio: Sarri recupera Zaccagni, ma perde la sua punta titolare
La lista biancoceleste per la gara del Franchi
Gli assenti sono Gigot, Rovella, Provedel, Gila, Marusic e Maldini, che da quando è arrivato gioca al centro dell'attacco.
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