Il giocatore della Lazio, Manuel Lazzari, ha parlato in conferenza stampa al termine della gara del Franchi contro la Fiorentina. Le sue parole:
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Lazzari (conf): “Anno complicato per noi. Rigore su Noslin? Era da fischiare”
Manuel Lazzari in conferenza stampa dopo Fiorentina-Lazio
Sulla stagione complicata—
Sinceramente non sapevo nemmeno se oggi sarei riuscito a finire la partita, perché era da Lecce che non giocavo più di 30'. Il gruppo è unito, sappiamo tutti i problemi che ha avuto la Lazio quest'anno, partendo dagli infortuni. E' stato un anno complicato, ma non possiamo mollare sul più bello. Faremo del nostro meglio per farci trovare pronti. Siamo pagati per giocare tutte le partite in un certo modo. L'obiettivo ottavo posto è importante, perché ci farebbe saltare un turno. Poi, la Coppa Italia è fondamentale. E' la nostra unica strada per arrivare in Europa quest'anno. Ci teniamo tanto. Il rigore mi hanno detto che il contatto c'è stato e vedendo il metro arbitrale di quest'anno, se c'è contatto va fischiato.
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