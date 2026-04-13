La Fiorentina accelera sul mercato spagnolo: osservatori al Martínez Valero per Aleix Febas e il difensore svizzero Eray Cömert

Redazione VN 13 aprile 2026 (modifica il 13 aprile 2026 | 17:18)

Il casting per la Fiorentina del futuro si sposta in Spagna. Se nelle scorse ore i riflettori erano accesi su Aleix Febas, la spedizione degli osservatori viola allo stadio Manuel Martínez Valero in occasione di Elche-Valencia ha svelato un altro obiettivo sensibile. Secondo quanto confermato dal portale spagnolo Superdeporte, il club gigliato avrebbe messo gli occhi con decisione anche su Eray Comert.

Difesa da rifare: spunta lo svizzero — Difensore centrale svizzero, ma di origini turche, di proprietà del Valencia (ma che negli ultimi due anni è stato prestato prima al Nantes e poi al Real Valladolid. In entrambe le stagioni ha totalizzato 25 presenze) Comert rappresenta il profilo d'esperienza (28 anni) e solidità che Fabio Paratici cerca per ristrutturare il reparto arretrato. Proprio come Febas, anche il calciatore classe '98 è in scadenza di contratto in estate: un’occasione di mercato a parametro zero che la società viola starebbe considerando.

La sfida nella sfida — La sfida tra Elche e Valencia è stata dunque l'occasione perfetta per un monitoraggio doppio. Mentre Febas si metteva in luce a centrocampo con l'assist decisivo per il gol di Cepeda, Comert è stato osservato con attenzione per la sua capacità di guidare la linea difensiva, anche se sfortunatamente al 75' ha dovuto chiedere il cambio per via di una lesione muscolare.

Con la salvezza ancora da blindare ufficialmente e un gruppo da rifondare, la Fiorentina accelera i contatti in Spagna: l'asse Elche-Valencia potrebbe presto tingersi di viola.