VIOLA NEWS altri campionati Rivoluzione a Valencia: Brovarone e Macia pronti a ricostruire la società

altri campionati

Rivoluzione a Valencia: Brovarone e Macia pronti a ricostruire la società

Brovarone
Una svolta calcistica che potrebbe coinvolgere il nostro opinionista
Redazione VN

Dopo anni di recessione economica, un gruppo americano avrebbe messo nel mirino le quote di maggioranza del Valencia e il candidato per ricoprire il ruolo di Ceo è il nostro opinionista Bernardo Brovarone che già in passato ha lavorato con successo in Spagna. A lui il gruppo affiderebbe la ricostruzione del Valencia operando una vera e propria rifondazione sportiva. Con Brovarone potrebbe tornare Eduardo Macia, vecchia conoscenza viola, che era già stato alla guida della direzione sportiva tra il 2004 ed il 2006 e l’attuale Direttore Sportivo dell’Udinese Gianluca Nani legato al club friulano fino a giugno. Un interesse questo che potrebbe diventare concreto nelle prossime settimane e che comporterebbe, come vi abbiamo descritto, un cambio radicale ai vertici del club spagnolo da tempo ai margini della Liga.

Leggi anche
Bravo Edo! Che emozione: Bove segna il suo primo gol con la maglia del Watford
Palladino crolla 1-6 con 2 punte, De Roon ammette: “Forse non la scelta giusta”

© RIPRODUZIONE RISERVATA