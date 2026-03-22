Rivoluzione a Valencia: Brovarone e Macia pronti a ricostruire la società

Dopo anni di recessione economica, un gruppo americano avrebbe messo nel mirino le quote di maggioranza del Valencia e il candidato per ricoprire il ruolo di Ceo è il nostro opinionista Bernardo Brovarone che già in passato ha lavorato con successo in Spagna. A lui il gruppo affiderebbe la ricostruzione del Valencia operando una vera e propria rifondazione sportiva. Con Brovarone potrebbe tornare Eduardo Macia, vecchia conoscenza viola, che era già stato alla guida della direzione sportiva tra il 2004 ed il 2006 e l’attuale Direttore Sportivo dell’Udinese Gianluca Nani legato al club friulano fino a giugno. Un interesse questo che potrebbe diventare concreto nelle prossime settimane e che comporterebbe, come vi abbiamo descritto, un cambio radicale ai vertici del club spagnolo da tempo ai margini della Liga.