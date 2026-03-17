Bravo Edo! Che emozione: Bove segna il suo primo gol con la maglia del Watford

E' tutto vero, Edoardo Bove torna al gol. Lo sfortunato centrocampista romano ha siglato la sua prima rete con la maglia del Watford, squadra raggiunta lo scorso gennaio durante il mercato invernale. Nella sfida di questa sera l'undici giallorossonero affrontava il Wrexham in Championship, formazione tra l'altro di cui è proprietario l'attore hollywoodiano Ryan Reynolds. L'ex viola, subentrato a 6' dalla fine, è riuscito ad iscrivere il proprio nome nel tabellino dei marcatori al 94'.

Il gol di Bove ha chiuso di fatto il match, che consegna i tre punti, quindi al Watford, adesso al nono posto nella classifica della cadetteria inglese. In questa formazione il centrocampista italiano sta cercando di trovare sempre più spazio e continuità, dopo quanto successo in quel maledetto Fiorentina-Inter del dicembre del 2024. Il ritorno al gol è sicuramente un'ottima notizia per lui, ma anche per il Watford stesso, che lo ha messo sotto contratto fino al 2031.