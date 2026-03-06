Telegraph: “Tudor è già in bilico!”. Al suo posto prende quota De Zerbi

Situazione drammatica in casa Tottenham . Proprio come la Fiorentina, che si trova ai margini della zona retrocession e, anche una big della Premier League sta vivendo un momento estremamente delicato. Le due realtà, pur in contesti diversi, sembrano condividere anche un possibile obiettivo per il futuro: Roberto De Zerbi .

La società ha già provato a cambiare rotta. Thomas Frank è stato sollevato dall’incarico per lasciare spazio a Igor Tudor, chiamato a risollevare una squadra in evidente difficoltà. Tuttavia, la scossa sperata non è arrivata e i risultati continuano a deludere.