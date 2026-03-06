Situazione drammatica in casa Tottenham. Proprio come la Fiorentina, che si trova ai margini della zona retrocessione, anche una big della Premier League sta vivendo un momento estremamente delicato. Le due realtà, pur in contesti diversi, sembrano condividere anche un possibile obiettivo per il futuro: Roberto De Zerbi.
Telegraph: “Tudor è già in bilico!”. Al suo posto prende quota De Zerbi
Dopo la desolante sconfitta contro il Crystal Palace, il Tottenham si ritrova con appena un punto di vantaggio su Nottingham Forest e West Ham. Un margine sottilissimo che rende sempre più concreto lo spettro della retrocessione in Championship, scenario impensabile fino a pochi mesi fa per uno dei club più importanti del calcio inglese.
La società ha già provato a cambiare rotta. Thomas Frank è stato sollevato dall’incarico per lasciare spazio a Igor Tudor, chiamato a risollevare una squadra in evidente difficoltà. Tuttavia, la scossa sperata non è arrivata e i risultati continuano a deludere.
Secondo quanto riportato dal Telegraph, anche la posizione di Tudor sarebbe già fortemente in bilico. Il Tottenham starebbe infatti valutando un ulteriore cambio in panchina durante la prossima sosta per le nazionali. Tra i nomi più caldi per la successione spicca proprio quello di Roberto De Zerbi, allenatore molto apprezzato per le sue idee di gioco e già accostato anche alla panchina della Fiorentina in vista della prossima stagione.
