Serie B, a Carrara finale rovente. E il designatore Rocchi esce dallo stadio scortato

In occasione del turno infrasettimanale di Serie B, la Carrarese del viola in prestito Tommaso Rubino ha ospitato il Catanzaro, formazione guidata da Alberto Aquilani ed in lotta per i playoff di cadetteria. Con i gialloblù avanti sul 3-2, a tempo pressoché scaduto il direttore di gara, Federico Dionisi, ha assegnato un rigore alla compagine ospite. Rigore dapprima sbagliato da Pontisso ma fatto poi ripetere a seguito di revisione al Var a causa dell'ingresso di alcuni calciatori della Carrarese in area. Il secondo tentativo, stavolta di Pittarello, è andato a segno al 94'.

E qui è esplosa la protesta del pubblico di casa, che ha fortemente contestato l'arbitro ed il Var. In tribuna era presenta anche il designatore dei fischietti italiani di Serie A e B, Gianluca Rocchi, che a fine match è stato accerchiato da alcuni sostenitori carrarini. Il capo degli arbitri è stato costretto a lasciare prima gli spalti dello Stadio dei Marmi e poi lo stesso impianto scortato dalle forze dell'ordine.