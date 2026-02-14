Tottenham, ufficiale: cambio in panchina dopo l’addio di Paratici, c’è Tudor

Gli Spurs sono in grande difficoltà
Adesso è ufficiale: Igor Tudor è il nuovo allenatore del Tottenham. Il club londinese ha reso noto che il tecnico croato ha firmato un contratto fino al termine della stagione. E' lui, dunque, il successore dell'esonerato Thomas Frank.
Tudor torna in panchina, quasi quattro mesi dopo essere stato esonerato dalla Juventus. Gli Spurs, che a inizio mese hanno ufficialmente salutato l'ex ds Paratici passato alla Fiorentina, hanno ufficializzato il nuovo tecnico croato attraverso un comunicato stampa pubblicato sul proprio sito: "Siamo lieti di confermare la nomina di Igor Tudor ad allenatore della squadra maschile fino alla fine della stagione, subordinatamente al permesso di lavoro. Igor si unisce a noi con un obiettivo chiaro: migliorare le prestazioni, ottenere risultati e farci risalire in classifica in Premier League. Il suo mandato è semplice: portare organizzazione, intensità e competitività alla squadra in una fase decisiva della stagione".