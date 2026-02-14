Tottenham, ufficiale: cambio in panchina dopo l’addio di Paratici, c’è Tudor

Adesso è ufficiale: Igor Tudor è il nuovo allenatore del Tottenham. Il club londinese ha reso noto che il tecnico croato ha firmato un contratto fino al termine della stagione . E' lui, dunque, il successore dell'esonerato Thomas Frank.

Tudor torna in panchina, quasi quattro mesi dopo essere stato esonerato dalla Juventus. Gli Spurs, che a inizio mese hanno ufficialmente salutato l'ex ds Paratici passato alla Fiorentina, hanno ufficializzato il nuovo tecnico croato attraverso un comunicato stampa pubblicato sul proprio sito: "Siamo lieti di confermare la nomina di Igor Tudor ad allenatore della squadra maschile fino alla fine della stagione, subordinatamente al permesso di lavoro. Igor si unisce a noi con un obiettivo chiaro: migliorare le prestazioni, ottenere risultati e farci risalire in classifica in Premier League. Il suo mandato è semplice: portare organizzazione, intensità e competitività alla squadra in una fase decisiva della stagione".