Albert Riera è ufficialmente il nuovo allenatore dell’Eintracht Francoforte. Il club tedesco è riuscito a chiudere l’operazione con l’NK Celje abbassando sensibilmente la richiesta iniziale di 5 milioni di euro fino a una cifra inferiore al milione. Riera, comunque, sarà regolarmente in panchina con il Celje nell’impegno di PrvaLiga in programma domenica.
Dalla frecciata a Palladino al grande salto: Albert Riera sbarca in Bundesliga
Un nome che a Firenze non passa inosservato. La Fiorentina, infatti, aveva affrontato proprio il Celje di Riera nei quarti di finale della scorsa edizione di Conference League, in una doppia sfida che lasciò strascichi polemici soprattutto per quanto accaduto nel post partita.
Il tecnico spagnolo, in quell’occasione, non risparmiò frecciate a Raffaele Palladino, allora allenatore viola:
«Noi siamo un club piccolo. Sono andato a dare la mano a Palladino e lui mi ha detto che parlavo troppo. E io cosa avrei dovuto dirgli: “Che bravo che sei?”. Io sono soltanto andato a dargli la mano, noi valiamo 13 milioni mentre la Fiorentina 300. Lui è più giovane di me e deve imparare tanto, per me non è stato un bel comportamento. Un giorno magari allenerò io una squadra che vale 300 milioni e affronterò lui che invece sederà su una panchina di una squadra che ne vale 13».
Parole che fecero discutere e che a Firenze difficilmente sono state dimenticate. Ora per Riera si apre l’avventura in Bundesliga, su una panchina di primo livello, dopo quell’episodio che aveva acceso gli animi nel confronto europeo con la Fiorentina.
