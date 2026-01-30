Dalla frecciata a Palladino al grande salto: Albert Riera sbarca in Bundesliga

«Noi siamo un club piccolo. Sono andato a dare la mano a Palladino e lui mi ha detto che parlavo troppo. E io cosa avrei dovuto dirgli: “Che bravo che sei?”. Io sono soltanto andato a dargli la mano, noi valiamo 13 milioni mentre la Fiorentina 300. Lui è più giovane di me e deve imparare tanto, per me non è stato un bel comportamento. Un giorno magari allenerò io una squadra che vale 300 milioni e affronterò lui che invece sederà su una panchina di una squadra che ne vale 13».