Clamoroso Crystal Palace! Eliminato in FA Cup da una squadra di sesta serie

Clamoroso Crystal Palace in FA Cup: da campioni in carica vengono eliminati da una squadra di sesta serie inglese
Inizia male il 2026 del Crystal Palace, principale avversaria della Fiorentina in Conference League. La squadra inglese, nella gara valevole per i 32esimi di FA Cup, competizione di cui è campione in carica, è stata eliminata dal Macclesfield, club di sesta serie inglese, con il risultato finale di 2-1. Doppio vantaggio della squadra di Oliver Glasner, inutile la rete di Yeremy Pino nel recupero.

