Inizia male il 2026 del Crystal Palace, principale avversaria della Fiorentina in Conference League. La squadra inglese, nella gara valevole per i 32esimi di FA Cup, competizione di cui è campione in carica, è stata eliminata dal Macclesfield, club di sesta serie inglese, con il risultato finale di 2-1. Doppio vantaggio della squadra di Oliver Glasner, inutile la rete di Yeremy Pino nel recupero.
Clamoroso Crystal Palace! Eliminato in FA Cup da una squadra di sesta serie
