Palladino con la doppia punta, De Roon ammette: “Forse non la scelta giusta”

Le parole del capitano dell'Atalanta sulla cocente e pesante sconfitta subita contro i Campioni di Germania del Bayern Monaco

Redazione VN 10 marzo 2026 (modifica il 10 marzo 2026 | 23:28)

Serata durissima per l’Atalanta, travolta 1-6 dal Bayern Monaco nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Nel post partita il centrocampista nerazzurro Marten de Roon ha commentato la gara ai microfoni di Sky, soffermandosi anche sull’approccio molto offensivo scelto da Raffaele Palladino.

Nonostante il risultato pesantissimo, De Roon ha voluto sottolineare il sostegno del pubblico: «Molto speciale. Ci hanno visto in grande difficoltà contro una squadra fortissima e dal primo minuto ci hanno supportato. È un pubblico che ho conosciuto dieci anni fa e questo affetto dà tanto a noi».

La differenza tra le due squadre, però, è stata evidente fin dai primi minuti: «È difficile spiegare una serata del genere. Loro sono troppo forti, è complicato trovare le parole. Posso dire che non abbiamo mollato fino alla fine».

Secondo il centrocampista olandese, l’Atalanta ha pagato l’atteggiamento molto aggressivo tenuto in campo: "Forse non è stata la scelta giusta". Palladino ha infatti scelto di schierare una formazione per molti spregiudicata, con la doppia punta (Scamacca e Krstovic dal 1') e una pressione alta a centrocampo nel tentativo di mettere in difficoltà i tedeschi.

«Dopo il primo gol ci siamo aperti troppo. In mezzo abbiamo provato a pressare, ma contro una squadra così forse devi abbassarti e sperare nel contropiede», ha ammesso De Roon.

Una scelta coraggiosa, ma che ha finito per esporre la squadra alle ripartenze del Bayern. Nonostante tutto, il centrocampista difende l’idea di provarci davanti al proprio pubblico: «Abbiamo tentato di giocarcela. In casa devi provare a fare la partita. A volte è meglio perdere così: abbiamo provato e abbiamo perso».

Infine, uno sguardo al futuro e alla lezione da portare via da una serata così difficile: «Da squadre come il Bayern impari tanto. Partite come questa devono unirci ancora di più. Dobbiamo uscirne più forti».