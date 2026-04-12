Schuurs rivede la luce: “Anche la Fiorentina interessata. Ho bisogno di fiducia”

Le parole dell'ex difensore del Torino, Perr Schuurs, che finalmente sta iniziando a rivedere la luce infondo al tunnel dopo l'infortunio

L'ex difensore del Torino e dell'Ajax, Perr Schuurs, ha parlato a ESPN del suo futuro, visto che il suo obiettivo è tornare in forma entro l'estate, dopo il lungo infortunio. Le sue parole: