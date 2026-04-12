L'ex difensore del Torino e dell'Ajax, Perr Schuurs, ha parlato a ESPN del suo futuro, visto che il suo obiettivo è tornare in forma entro l'estate, dopo il lungo infortunio. Le sue parole:
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Schuurs rivede la luce: “Anche la Fiorentina interessata. Ho bisogno di fiducia”
Le parole dell'ex difensore del Torino, Perr Schuurs, che finalmente sta iniziando a rivedere la luce infondo al tunnel dopo l'infortunio
Potrei tornare al Torino, ma anche Udinese, Fiorentina e Genoa hanno mostrato interesse. Sono molto aperto e realista al riguardo. Ho bisogno di una squadra che abbia fiducia in me e mi dia la possibilità di tornare in piena forma. In questo modo penso che non sarà un rischio per un club ingaggiarmi. Ho passato un periodo molto difficile, ma il fatto che io sia qui ora significa che sto di nuovo bene. Finalmente ho la prospettiva per guardare avanti, ed è passato tantissimo tempo.
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Il difensore olandese classe 1999 ha detto addio ai granata nel febbraio 2026, dopo il grave infortunio al ginocchio contro l'Inter nell'ottobre 2023. Da quel momento, l'inizio del tunnel per lui: infortuni su infortuni, un problema dietro l'altro, ma adesso, finalmente, sta iniziando a rivedere la luce.
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