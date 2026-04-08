La Fiorentina torna con interesse su Diogo Leite, profilo che la dirigenza viola segue già da tempo e che potrebbe diventare un’opportunità concreta nella prossima finestra estiva. Il difensore portoghese, classe 1999, lascerà infatti l’Union Berlino a parametro zero dopo aver deciso di non rinnovare il contratto, aprendo così a diversi scenari di mercato. Cresciuto nel Porto e reduce da quattro stagioni solide in Bundesliga, Leite rappresenta un’opzione interessante per rinforzare la retroguardia: centrale mancino, abile anche come braccetto, un identikit che si sposa con le esigenze tattiche della Fiorentina. Al momento si tratta di sondaggi, ma il club viola resta vigile e pronto a muoversi qualora si creassero le condizioni giuste.
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VIOLA NEWS calciomercato obiettivi mercato Torna di moda Diogo Leite. Di Marzio: “Possibile colpo a 0”. Ma c’è bagarre
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Torna di moda Diogo Leite. Di Marzio: “Possibile colpo a 0”. Ma c’è bagarre
Il difensore rientra in orbita viola?
Attorno al giocatore, però, la concorrenza non manca. In Italia si registra anche il ritorno della Lazio, già attiva a gennaio, mentre il Milan continua a monitorare la situazione senza affondare il colpo. Sul fronte tedesco, il Borussia Dortmund osserva da vicino, considerando Leite un possibile rinforzo per la propria difesa. A renderlo noto è Gianluca Di Marzio.
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