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Fiorentina, rinforzo in difesa? Sfida alla Lazio per un centrale del Valencia

Fiorentina, rinforzo in difesa? Sfida alla Lazio per un centrale del Valencia - immagine 1
La Fiorentina guarda alla prossima stagione
Redazione VN

Anche la Fiorentina è tra i club interessati a Eray Cömert. Il difensore, in uscita dal Valencia a parametro zero a fine stagione, è infatti seguito da più squadre, tra cui proprio i viola, oltre a Osasuna, CSKA Mosca e diversi club di Bundesliga.

Il giocatore, scrive "Il Messaggero", piace anche alla Lazio che nella prossima sessione di mercato dovrebbe vendere il centrale Gila. 

Per la Fiorentina si tratterebbe di un’opportunità interessante a costo contenuto, considerando l’esperienza internazionale del giocatore e la possibilità di rinforzare la difesa senza investimenti sul cartellino. Tuttavia, la concorrenza è ampia e la situazione resta aperta.

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