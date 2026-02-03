A gennaio la Fiorentina aveva chiesto un gioiellino del Como: il retroscena

Martin Baturina è stato al centro delle voci di questo mercato invernale. Il Leeds si era fatto avanti a inizio gennaio per il centrocampista del Como, ma non è stato l'unico club.

Ad inizio mercato infatti anche la Fiorentina si è mostrata interessata al classe 2003 avanzando una proposta. Come riporta Tmw il periodo di interessamento risale a quando Baturina aveva collezionato soltanto due presenze da titolare in 19 giornate.

L'offerta della Fiorentina consisteva in un prestito con diritto di riscatto che sarebbe diventato obbligo in caso di salvezza. Il Como però ha deciso di rifiutare. Con il senno di poi una scelta che si è rivelata decisiva data l'esplosione del giocatore con 3 gol e 3 assist nelle ultime cinque giornate