Giocano poco, occasioni per la rivoluzione: Baturina, Brescianini e gli altri

Una premessa è doverosa: non ci vogliamo sostituire al nostro esperto di mercato Nicolò Schira, alle notizie del quale vi rimandiamo se volete sapere giorno per giorno cosa si muove davvero. Qui trovate invece, più che una lista di trattative da seguire, un elenco di giocatori del nostro campionato che giocano meno di quanto potrebbero o dovrebbero, e che potrebbero essere ben felici di cambiare maglia a gennaio, anche solo in prestito, magari per rilanciare le proprie quotazioni in vista dei Mondiali . La Fiorentina avrà necessità di fare tante operazioni per dare una svolta ad una rosa che non funziona, e se non si vogliono cedere i big, serve un po' di fantasia e di tempismo nel cogliere la giusta occasione.

Escludiamo comunque giocatori come Frattesi dell'Inter, Dominguez del Bologna, Lucca del Napoli o Miretti e Adzic della Juventus, che sono sì poco impiegati, ma che hanno un mercato al momento superiore alle potenzialità della Fiorentina. Ci sarebbe poi Marianucci, difensore del Napoli, che però ha già trovato l'accordo con la Cremonese. E saremmo stati ben felici di inserire in lista Kilicsoy del Cagliari, che però è appena venuto fuori e dubitiamo che i sardi abbiano voglia di lasciarselo scappare.