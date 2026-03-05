La Fiorentina è interessata a Michele Di Gregorio. Il portiere della Juventus è ormai ai margini del progetto, con Spalletti che avrebbe chiesto Carnesecchi come difensore della propria porta.
Fiorentina, interesse concreto per Di Gregorio: ecco la richiesta della Juventus
La Fiorentina si prepara a cambiare portiere?
Secondo quanto riportato da TMW, la Fiorentina di Fabio Paratici sarebbe interessata al giocatore ex Monza. Il prezzo oscilla tra i 10 e 11 milioni di euro, cifra per evitare una minusvalenza importante per le casse bianconere.
Sull'estremo difensore, portato a Torino da Giuntoli, ci sarebbero anche Como, Bologna e Atalanta. Da capire in casa Fiorentina il futuro di David De Gea.
