Fiorentina, interesse concreto per Di Gregorio: ecco la richiesta della Juventus

La Fiorentina si prepara a cambiare portiere?
Redazione VN

La Fiorentina è interessata a Michele Di Gregorio. Il portiere della Juventus è ormai ai margini del progetto, con Spalletti che avrebbe chiesto Carnesecchi come difensore della propria porta.

Secondo quanto riportato da TMW, la Fiorentina di Fabio Paratici sarebbe interessata al giocatore ex Monza. Il prezzo oscilla tra i 10 e 11 milioni di euro, cifra per evitare una minusvalenza importante per le casse bianconere.

Sull'estremo difensore, portato a Torino da Giuntoli, ci sarebbero anche Como, Bologna e Atalanta. Da capire in casa Fiorentina il futuro di David De Gea. 

