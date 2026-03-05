CorSport: “De Gea piace all’estero. Di Gregorio dalla Juve alla Fiorentina?”

Il Corriere dello Sport si sofferma sulla questione portiere in casa Juventus. Di Gregorio non convince e a giugno sarà ceduto. Tra le squadre interessate ci potrebbe essere la Fiorentina, visto il possibile addio di David De Gea. Alcuni club esteri si sono interessati al giocatore:
De Gea potrebbe lasciare la Fiorentina a giugno
Che fine farà Di Gregorio? L'ex Monza, due anni dopo l'arrivo al posto di Wojciech Szczesny, può essere ceduto. Da valutare quali saranno le società interessate a giugno, sebbene nel domino dei portieri potrebbe cambiare la Fiorentina - De Gea ha un altro anno di contratto, ma tanti club esteri sulle sue tracce - oltre al Bologna e all'Atalanta stessa in caso di addio di Carnesecchi. Valutazione tra i 10 e i 15 milioni, il minimo per non incorrere in una minusvalenza.
