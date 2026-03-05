Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Gazzetta: “Fiorentina, non ti salvi coi milioni. Servono sudore e sacrificio”

Gazzetta dello Sport

Gazzetta: “Fiorentina, non ti salvi coi milioni. Servono sudore e sacrificio”

Gazzetta: “Fiorentina, non ti salvi coi milioni. Servono sudore e sacrificio” - immagine 1
La Gazzetta sul mercato della Fiorentina
Redazione VN

La Gazzetta dello Sport si sofferma sul mercato della Fiorentina. La società aveva fatto un mercato per l'Europa e non per restare a galla, ma la stagione ha preso subito una piega inimmaginabile.

A gennaio, dopo il passaggio del testimone tra il vecchio ds Daniele Pradé e Fabio Paratici, il club è corso ai ripari con 5 innesti, tutti in prestito ma alcuni (Rugani, Brescianini, Fabbian) vincolati alla salvezza, altri (Solomon, Harrison) col semplice diritto di riscatto.

Di sicuro la Fiorentina non ha una rosa da B e il valore di mercato degli acquisti lo conferma, ma per salvarsi non bastano i milioni, servono sudore e sacrificio in campo.

Leggi anche
CorFio: “Confronto Paratici-Vanoli-giocatori. Ribadita la fiducia all’allenatore”
CorFio: “Kean sente male alla tibia, verrà gestito. La sua volontà è chiarissima”

© RIPRODUZIONE RISERVATA