CorSport: “Confronto al VP. Fiorentina prima di tutto, rispettare storia e tifosi”

Il Corriere dello Sport sul confronto al VP

Redazione VN 5 marzo - 07:03

Dopo la pesante sconfitta di Udine e la brutta figura in Conference League, al Viola Park è andato in scena un confronto ritenuto particolarmente importante tra Paolo Vanoli e la squadra. Non è stato il primo dialogo interno della stagione, ma questa volta il momento era più delicato perché gli ultimi risultati hanno evidenziato problemi di identità e determinazione. Prima dell’incontro con i giocatori, il tecnico aveva già parlato con i dirigenti Alessandro Ferrari e Fabio Paratici, per analizzare la situazione dopo il 3-0 subito in Friuli.

Il confronto con la squadra è stato diretto e senza giri di parole: tutto quello che c’era da dirsi è stato affrontato apertamente, con l’obiettivo di arrivare a un punto fermo. Da qui è nato una sorta di “patto interno” tra allenatore, giocatori e società. L’idea condivisa è che, in un momento così difficile, tutti debbano mettere la Fiorentina al centro di ogni cosa, per rispetto della storia del club e della passione di una città che raramente, come in questa stagione, si è sentita poco rappresentata dalla squadra.

Le parole di Vanoli sull’“esame di coscienza” richiesto ai giocatori hanno quindi fatto da punto di partenza per discutere errori e responsabilità, non per trovare colpevoli ma per individuare soluzioni concrete. L’obiettivo è reagire subito e risalire da una classifica pericolosa, soprattutto alla vigilia di due partite molto pesanti per il futuro del campionato viola: lo scontro con il Parma al Franchi e quello con la Cremonese allo Zini, sfide che potrebbero indirizzare in modo decisivo la corsa alla salvezza. Lo scrive il Corriere dello Sport.