Fiorentina, senti il CorSport: “Diogo Leite una buona occasione a livello economico”

Il Corriere dello Sport sulla difesa
Redazione VN

Il tempo stringe, e pure Axel Disasi ha chiuso le porte alla Fiorentina. Il centrale francese preferisce provare a giocarsi le sue carte al Chelsea, pur avendo totalizzato solo 2 presenze quest’anno. Piace anche al West Ham. 

Tra l'altro ha un contratto coi Blues valido ancora fino al 2029. Da Firenze continuano a sperare in un colpo di scena sul fronte Radu Dragusin. Ma resta un’operazione complicata, anche perché il classe 2003 del Tottenham è in trattativa con il Milan.

Resta sullo sfondo il portoghese Diogo Leite, che non rinnoverà il suo contratto in scadenza a giugno con l’Union Berlino. Una buona occasione a livello economico. Lo scrive il Corriere dello Sport. 

