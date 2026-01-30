La Fiorentina sonda molti giocatori per la difesa. Nel corso del mese di gennaio ha lavorato su tanti tavoli, chiedendo informazioni per decine di calciatori. All'atto pratico la giornata di ieri ha visto scemare le quote di Disasi, che ha ringraziato per l'interesse della Fiorentina ma ha fatto sapere di voler rimanere in Premier League, meglio se a Londra.
Nazione: "Paratici aspetta Dragusin, anche fino a lunedì. Ma a una condizione"
Nazione: “Paratici aspetta Dragusin, anche fino a lunedì. Ma a una condizione”
La Nazione si sofferma su Dragusin
Paratici e Goretti hanno preso atto, sul taccuino qualche alternativa c'è ancora. Fermo restando che la Fiorentina l'all in finale vorrebbe farlo su Radu Dragusin. E per attendere il centrale del Tottenham è disposta ad aspettare anche fino a lunedì, a patto che nessuno riesca a convincerlo prima.
Chiaro che un piano B, e forse anche un piano C, debba esistere. Niakaté può essere una carta di riserva, Bijol anche. E il mai dimenticato Diogo Leite. Profili seguiti da settimane per i quali i contatti non sono mai cessati. Lo scrive la Nazione.
