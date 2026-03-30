Il Milan è alla ricerca dell'attaccante per la prossima stagione. Il primo nome sembrava essere quello di Moise Kean, ma Massimiliano Allegri avrebbe messo nel mirino un altro giocatore, in particolare un ex viola: Dusan Vlahovic.
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Kean-Milan, i dirigenti rossoneri si dividono: il motivo è un ex Fiorentina
Kean rimane un giocatore che piace al Milan
L'agente Ristic era a Milano per chiudere il passaggio in rossonero del giovane attaccante Kostic. La dirigenza rossonera a quindi parlato anche del futuro del centroavanti bianconero che potrebbe lasciare a zero Torino. E Moise Kean?
Secondo quanto riportato da TMW, i dirigenti del Milan sarebbero divisi sull'arrivo dell'attaccante della Fiorentina. Così come sul nome di Dusan Vlahovic. I contatti vanno avanti, con Kean che rimane concentrato sul futuro dell'Italia e della squadra di Paolo Vanoli.
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