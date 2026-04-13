Il mercato estivo della Fiorentina si preannuncia molto movimentato, con numerose operazioni sia in entrata che in uscita. Il compito di rifondare la squadra spetterà a Fabio Paratici, chiamato a intervenire su un gruppo che ha deluso le aspettative stagionali e che, a sette giornate dalla fine, non ha ancora conquistato la salvezza matematica. Tra i possibili obiettivi di mercato c’è Aleix Febas, centrocampista classe ’96 attualmente in forza all’Elche.