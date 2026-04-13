Il mercato estivo della Fiorentina si preannuncia molto movimentato, con numerose operazioni sia in entrata che in uscita. Il compito di rifondare la squadra spetterà a Fabio Paratici, chiamato a intervenire su un gruppo che ha deluso le aspettative stagionali e che, a sette giornate dalla fine, non ha ancora conquistato la salvezza matematica. Tra i possibili obiettivi di mercato c’è Aleix Febas, centrocampista classe ’96 attualmente in forza all’Elche.
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Osservatore viola in Spagna per un centrocampista: la Fiorentina ci prova
Tra i possibili obiettivi di mercato c’è Aleix Febas, centrocampista classe ’96 attualmente in forza all’Elche
Non rinnova—
Il giocatore è in scadenza di contratto e non ha trovato l’accordo per il rinnovo, principalmente a causa delle richieste economiche del suo entourage, aprendo così uno spiraglio concreto per l’inserimento del club viola.
La trattativa—
Secondo quanto riportato da Informacion.es, la Fiorentina si starebbe muovendo con decisione per convincere il giocatore, arrivando a “spingere al massimo” per ottenere il suo sì.
Osservato speciale—
Nei giorni scorsi, un osservatore viola era presente allo stadio Manuel Martínez Valero per seguirlo da vicino nella sfida contro il Valencia, dove Febas si è messo in evidenza contribuendo all’azione del gol decisivo di Cepeda con un assist di qualità.
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