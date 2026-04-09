Crystal Palace, Glasner pronto all’addio: un altro spagnolo dice di no

Iraola non è il solo allenatore spagnolo che il Crystal Palace potrebbe dover escludere dalla lista dei successori di Glasner

Redazione VN 9 aprile 2026 (modifica il 9 aprile 2026 | 12:28)

Oliver Glasner ha già annunciato l'addio al club londinese a fine stagione. L'austriaco è stato artefice della storica doppietta Fa Cup-Community Shield. Il Crystal Palace sta pertanto valutando altri obiettivi per la panchina. Per le Eagles, Andoni Iraola sarebbe il candidato ideale per sostituire Oliver Glasner, in uscita dai londinesi. Improbabile però che il tecnico basco lasci il Bournemouth per approdare a Selhurst Park. E non è il solo che il Crystal Palace potrebbe dover escludere dalla lista dei successori.

"Nada que hacer" — C'è anche José Bordalás, attuale allenatore del Getafe. Bordalas è uno dei tanti nomi accostati alla panchina del Palace e sta riscuotendo consensi in Spagna. Pur condividendo con Glasner l'attenzione per la solidità difensiva, il suo stile di gioco è estremamente frustrante e non sarebbe ben accolto dai tifosi di Selhurst Park. Alla luce delle dichiarazioni rilasciate da lui ad AS i tifosi delle Eagles non avranno di questi problemi: “Non guardo al futuro, guardo al presente. Sono concentrato unicamente ed esclusivamente sulla squadra. Non mi preoccupo del mio futuro".

Il club londinese - secondo Fichajes - aveva avviato i contatti a gennaio con Bordalas per valutare la possibilità di affidargli la panchina. Il suo contratto scade a fine stagione e i suoi rapporti col club della Liga si sono deteriorati.