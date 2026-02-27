Il caso Glasner al Crystal Palace. Il suo futuro è ancora incerto

In caso di passaggio del turno in Conference, la Fiorentina potrebbe affrontare il Crystal Palace . La stagione delle Eagles è stata una montagna russa, con i londinesi che sono stati spesso sulle prime pagine dei quotidiani. Ultimamente tiene banco il tema Oliver Glasner , che ha già annunciato l'addio a fine stagione. L'austriaco è stato artefice della doppietta Fa Cup-Community Shield, una vera impresa per un club come il Palace.

Il clima

Le Eagles sono state in crisi, con una serie di 12 partite senza vittoria. I tifosi hanno criticato anche Glasner, ma la proprietà è sempre stata riluttante nell'esonero, come scrive la BBC. La doppia vittoria contro Wolves e Zrinjski ha ridato serenità all'ambiente, ma la miccia potrebbe esplodere. Glasner è un allenatore che spesso si sbottona in conferenza stampa, ed il club deve iniziare a pensare anche alla sua successione.