Fiorentina, ti ricordi Salah? Da Firenze a Londra, il filo che unisce i sogni viola

Per i tifosi della Fiorentina è stato un lampo. Breve, ma impossibile da dimenticare. Mohamed Salah è arrivato a Firenze nel 2015 e ha fatto qualcosa che succede raramente: ha cambiato le partite e l’umore di un’intera piazza. Strappi, gol pesanti, giocate decisive. E quella doppietta alla Juventus che ancora oggi viene raccontata come una notte speciale (nella foto l'azione di uno dei 2 gol). E pensare che tutto era iniziato lontano, a Londra, con il Chelsea FC.