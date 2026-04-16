Arrivano novità sul fronte dell'inchiesta denominata "Risiko". Un'inchiesta coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria e culminata nell’ordinanza del Gip reggino, che sta facendo emergere delle novità sulla rete criminale locale, e non solo. In tutto questo, come si legge sulla Gazzetta del Sud, spunta anche il nome di Rocco Commisso , il defunto presidente della Fiorentina.

Le accuse

Commisso, si legge: "Avrebbe versato 1 milione di euro ai sodali della “sua” Marina di Gioiosa". Secondo quanto riportato nell'informativa dei ROS, ci sarebbe una conversazione significativa su questo tema. Frank Albanese è uno dei principali indagati nell'inchiesta. Proprio Albanese, residente ad Albany, nello stato di New York, avrebbe rivelato che Commisso aveva finanziato l'operazione criminale. Il tutto nella sua Marina di Gioiosa, non a Siderno, versando un milione di euro.