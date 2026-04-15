Dopo le parole in conferenza stampa di Vanolie Mandragora, la Fiorentina è scesa in campo per la seduta di rifinitura. La testa è alla notte europea complicata, ma affascinante. Domani sera,alle 21, al “Franchi” arriva il Crystal Palace per il ritorno dei quarti di finale di Conference League. Si riparte dal pesante 3-0dell’andata in favore degli inglesi, un risultato che obbliga i viola a cercare un’impresa.
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VIOLA NEWS news viola allenamenti VN – Kean assente alla rifinitura, come lui altri due. Dodò non si allena
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VN – Kean assente alla rifinitura, come lui altri due. Dodò non si allena
Fiorentina in campo verso il Crystal Palace, assente Dodò squalificato e gli infortunati di lungo corso: Kean, Parisi e Fortini
Chi recupera e chi no—
La nota lieta è il pieno ritorno in gruppo di Manor Solomon. Al capitolo degli assenti, però, sono da iscrivere ancora molti giocatori. Per la difficile rimonta, il tecnico viola Paolo Vanoli dovrà fare a meno di diverse pedine. A cominciare da Moise Kean che non si è allenato insieme ai compagni. Così come non recuperano Parisi e Fortini, come già anticipato da Vanoli in conferenza stampa. Infine neppure Dodò, squalificato, si è visto in campo.
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