Fiorentina in campo verso il Crystal Palace, assente Dodò squalificato e gli infortunati di lungo corso: Kean, Parisi e Fortini

Dopo le parole in conferenza stampa di Vanoli e Mandragora , la Fiorentina è scesa in campo per la seduta di rifinitura . La testa è alla notte europea complicata, ma affascinante. Domani sera, alle 21 , al “Franchi” arriva il Crystal Palace per il ritorno dei quarti di finale di Conference League. Si riparte dal pesante 3-0 dell’andata in favore degli inglesi , un risultato che obbliga i viola a cercare un’impresa.

Chi recupera e chi no

La nota lieta è il pieno ritorno in gruppo di Manor Solomon. Al capitolo degli assenti, però, sono da iscrivere ancora molti giocatori. Per la difficile rimonta, il tecnico viola Paolo Vanoli dovrà fare a meno di diverse pedine. A cominciare da Moise Kean che non si è allenato insieme ai compagni. Così come non recuperano Parisi e Fortini, come già anticipato da Vanoli in conferenza stampa. Infine neppure Dodò, squalificato, si è visto in campo.