Malusci: “Piccoli, le critiche sono eccessive. Togliere Gud è difficile”

Alberto Malusci suona la carica in vista del match della Fiorentina: tra la speranza di una rimonta difficile e l'analisi dei singoli

Niccolò Meoni Redattore 16 aprile 2026 (modifica il 16 aprile 2026 | 14:50)

Alberto Malusci ha parlato in diretta al Pentasport di Radio Bruno. Queste sono le sue parole:

"Io credo nella rimonta: anche gli altri possono incappare in una serata storta. All'andata non c'è stata storia; ogni volta che acceleravano sembravano poterci fare male, specialmente nel primo tempo. Stasera sarà fondamentale segnare subito, o quanto meno chiudere la prima frazione in vantaggio. A Londra hanno dimostrato di avere più gamba e intensità della Fiorentina.

Capitolo Piccoli — "E' stato criticato eccessivamente. Non è colpa sua se è stato valutato 27 milioni, e non dimentichiamoci che a Cagliari è andato in doppia cifra. Qui gli viene chiesto un lavoro diverso: deve battagliare con i difensori e giocare spalle alla porta. Per me la sua stagione è sufficiente e ha ampi margini di miglioramento; può diventare un ottimo attaccante."

Su Gudmundsson — "Ero convinto fosse il numero 10 che mancava dai tempi di Mutu. È difficile anche per l'allenatore rinunciarvi, ma ho l'impressione che se parte dalla panchina perda quella 'fiamma'; lo vedo un po' spento. Spero che stasera sia la sua notte, anche se ammetto di dirlo ogni settimana (ride, ndr). Sugli infortuni, invece, serve chiarezza: vanno comunicati ufficialmente, altrimenti alimentano solo voci e illazioni."

Fabbian dal 1' — "Per quanto riguarda la formazione, credo che Fabbian possa giocare al posto di uno tra Mandragora e Ndour. L'ex Bologna ha tempi d'inserimento e vede la porta: in una partita dove segnare è fondamentale, non mi priverei mai di un calciatore così offensivo."