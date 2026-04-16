La Gazzetta dello Sport si sofferma sull'attacco della Fiorentina. Mancherà soprattutto Moise Kean, assente pure all'andata a Londra, e al centro dell'attacco ci sarà di nuovo Roberto Piccoli, miglior marcatore della squadra in Europa con 3 centri insieme a Albert Gudmundsson e Cher Ndour. Per il ragazzo arrivato dal Cagliari con l'etichetta di mister 25 milioni sarà un'opportunità per mettersi in vetrina e assicurarsi il futuro.
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VIOLA NEWS news viola stampa Gazzetta: “Piccoli sta faticando a convincere il club di poter essere il vice Kean”
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Gazzetta: “Piccoli sta faticando a convincere il club di poter essere il vice Kean”
La Gazzetta dello Sport si sofferma su Roberto Piccoli
Non perché la sua permanenza sia in discussione, essendo arrivato solo un'estate fa, ma perché in mezzo a una stagione vissuta in altalena sta faticando a convincere il club di poter essere più di un'alternativa a Kean. Ribaltare un 3-0 è impresa ardua, lo diventa ancora di più se devi farlo contro la favorita per aggiudicarsi il trofeo, senza quattro titolari (oltre a Dodo e Kean, mancheranno Parisi e Brescianini, quest'ultimo non in lista Uefa) e tante energie, fisiche e mentali, spese in Serie A. Il vantaggio è che la squadra potrà giocare con la testa più leggera, sapendo di non avere nulla da perdere.
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