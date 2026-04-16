La Gazzetta dello Sport si sofferma sull'attacco della Fiorentina. Mancherà soprattutto Moise Kean, assente pure all'andata a Londra, e al centro dell'attacco ci sarà di nuovo Roberto Piccoli, miglior marcatore della squadra in Europa con 3 centri insieme a Albert Gudmundsson e Cher Ndour. Per il ragazzo arrivato dal Cagliari con l'etichetta di mister 25 milioni sarà un'opportunità per mettersi in vetrina e assicurarsi il futuro.

Non perché la sua permanenza sia in discussione, essendo arrivato solo un'estate fa, ma perché in mezzo a una stagione vissuta in altalena sta faticando a convincere il club di poter essere più di un'alternativa a Kean. Ribaltare un 3-0 è impresa ardua, lo diventa ancora di più se devi farlo contro la favorita per aggiudicarsi il trofeo, senza quattro titolari (oltre a Dodo e Kean, mancheranno Parisi e Brescianini, quest'ultimo non in lista Uefa) e tante energie, fisiche e mentali, spese in Serie A. Il vantaggio è che la squadra potrà giocare con la testa più leggera, sapendo di non avere nulla da perdere.