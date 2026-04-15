Fiorentina-Crystal Palace, partita ad alto rischio: piazze e monumenti blindati

Fiorentina-Crystal Palace: le mosse della città per evitare problemi

Redazione VN 15 aprile - 11:29

Firenze si prepara ad una giornata ad alta tensione. Infatti, come scrive La Nazione, in vista del ritorno dei quarti di finale di Conference League tra i viola e il Crystal Palace, sono attesi in città non meno di 1300 tifosi inglesi. Un afflusso che preoccupa le autorità, soprattutto per il rischio che i sostenitori delle Eagles possano concentrarsi nel centro storico prima della partita.

Per questo motivo, il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, che si è riunito la scorsa settimana, ha messo a punto un piano straordinario che prevede un massiccio dispiegamento di forze dell’ordine. Polizia, carabinieri e guardia di finanza saranno impegnati nei controlli, con reparti anche in tenuta antisommossa, pronti a intervenire in caso di criticità. L’obiettivo è evitare qualsiasi contatto tra le tifoserie e prevenire possibili disordini nelle zone più frequentate della città.

Monumenti blindati — I luoghi simbolo della città verranno sorvegliati in maniera speciale. Su richiesta di Prefettura e Questura, la Direzione Mobilità e Infrastrutture del Comune ha disposto, con un provvedimento dirigenziale, una serie di interventi mirati per la tutela del patrimonio artistico e monumentale. Dalle 8 di oggi fino alla mezzanotte di dopodomani, la municipalizzata Servizi alla Strada è incaricata di installare transenne antisfondamento attorno ad alcuni dei punti più iconici della città: il Biancone, la statua equestre di Cosimo I de’ Medici e la Loggia de’ Lanzi in piazza della Signoria, Palazzo Vecchio nel tratto di via dei Gondi, il Battistero e la cattedrale di Santa Maria del Fiore, tra piazza San Giovanni e piazza Duomo.

Ma non solo — Sarà rafforzata anche la segnaletica nelle strade limitrofe e scatteranno provvedimenti sulla sosta. Inoltre, ci sarà una stretta anche sul consumo di alcolici. Per l'intera giornata della partita sarà vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche. Chiudiamo il discorso con i trasferimenti. Confermato anche il modello già testato in occasione di altri partite per il trasporto degli ultras ospiti al Franchi. In piazza Indipendenza, già dal pomeriggio, ci saranno i bus pronti a trasferire gli inglesi nel “formaggino“.