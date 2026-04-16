L’opinione: “Ecco il problema della Fiorentina. Serve una rivoluzione”

"Nel calcio può succedere di tutto, se la Fiorentina segna nel primo tempo tutto è possibile. La squadra ha già raggiunto l'obiettivo più importante, la sfida di oggi è un bonus per tutti. Voglio sentire una bolgia al Franchi, a Firenze tutto è possibile. Oggi vengo qui come tifoso, non come inviato della Bild. Questa è stata una stagione disastrosa, non capisco cosa è successo. Contro la Lazio però ho visto una squadra molto compatta, in questo momento contanto i risultati, non il gioco. Nel 2026 è tutta un'altra squadra, ma a fine stagione bisogna fare dei conti. La Fiorentina non può lottare per la salvezza. Firenze merita di più, la squadra deve lottare ler l'Europa. Vanoli ha fatto un piccolo miracolo, visto che la squadra è stata con due piedi in B"