Le parole di Antonio Marchese, tifoso del Crystal Palace e fondatore della pagina social "Calcio a Londra"

Alessio Vannini 16 aprile - 15:40

Antonio Marchese, italiano che vive a Londra e fondatore della pagina social "Calcio a Londra", oltre che tifoso del Crystal Palace, è intervenuto in diretta al Pentasport di Radio Bruno. Queste sono le sue parole:

"All'andata non mi aspettavo un risultato così netto. A dire il vero, la Fiorentina non ha giocato male a Londra; è stata una partita strana, decisa da episodi che hanno favorito il Palace e che, purtroppo, hanno compromesso il ritorno. La squadra viola ha commesso troppi errori e l'assenza di Kean è stata decisiva, considerando la sterilità offensiva mostrata al Selhurst Park."

Missione impossibile — "Per tentare la rimonta stasera servirà molta pazienza: il Palace è fenomenale in contropiede, mentre fatica di più quando deve gestire il pallino del gioco. Onestamente, per la Fiorentina sembra una missione impossibile. Gli stessi tifosi inglesi sono rimasti sorpresi, perché rispettano molto il valore dei viola, mentre nel secondo tempo dell'andata la squadra di Vanoli è parsa quasi rassegnata, aspettando solo il fischio finale".

L'amore per il Palace — "Seguirò la sfida da Londra, in un pub con amici e sostenitori delle 'Eagles'. La mia passione per questo club è nata quasi per caso: quando mi sono trasferito qui, ho trovato casa proprio accanto allo stadio, quando ancora militavano in Championship."