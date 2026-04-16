Flop Gudmundsson, Gazzetta: “Ecco il piano di Paratici per il suo futuro”

Albert Gudmundsson lascerà la Fiorentina?

Redazione VN 16 aprile - 06:53

La Gazzetta dello Sportsull'attacco della Fiorentina. Piccoli all'andata è sprofondato insieme ai compagni, stretto nella morsa dei difensori del Crystal Palace e poco supportato. L'attaccante ha realizzato due centri su tre nella fase a eliminazione diretta: gol nel 3-0 in casa dello Jagiellonia nell'andata dei playoff e al ritorno negli ottavi contro il Rakow. È stata quella la sua ultima esultanza, in campionato è fermo al 2-0 nel 4-1 contro la Cremonese, gara importantissima in chiave salvezza.

Quella sera chiuse la contesa con un assist per Gudmudsson, altro giocatore sotto stretta osservazione nella notte del Franchi. L'islandese è uno degli uomini che hanno deluso di più in questa stagione, la classe non si discute ma troppo poco è riuscito a metterla al servizio dei compagni. Il rigore trasformato nei supplementari nella partita di ritorno contro lo Jagiellonia, quando la Fiorentina con una prestazione scellerata ha rischiato di compromettere la qualificazione partendo dallo stesso vantaggio che avrà il Palace stasera, è stato decisivo per proseguire il percorso in Europa e a Firenze s'aspettano che al cospetto degli inglesi riesca ad alzare il livello come poche volte gli è capitato da quando indossa la maglia viola.

Eppure il club ha investito tanto su di lui, pagandolo tra prestito e riscatto quasi 30 milioni. Il rendimento non è stato all'altezza delle aspettative e qualche dubbio sul futuro avanza: se dovessero arrivare offerte verranno valutate, ma la stagione non è ancora finita e Gud ha altro tempo per convincere la società a puntare ancora su di lui.