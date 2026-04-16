Massimo Sandrelli, noto giornalista, è intervenuto a "Il Pentasport" di Radio Bruno. Ecco le sue parole sulla gara di stasera

Redazione VN 16 aprile - 18:56

Massimo Sandrelli, noto giornalista di fede viola, è intervenuto a "Il Pentasport" di Radio Bruno. Ecco le sue parole:

"I punti sono l'unica cosa che conta davvero e ora, finalmente, la classifica è più tranquilla. Retrocedere proprio nell'anno del Centenario sarebbe stato imbarazzante, ma la Fiorentina viene amata a prescindere da tutto: il tifoso vive il presente e non pensa al passato, specie ora che i risultati sembrano sorridere. Adesso, però, tocca alla società lavorare. È il momento giusto per decidere cosa vogliamo fare 'da grandi'."

E' fondamentale darsi un obiettivo — "Sarà fondamentale darsi un obiettivo chiaro, cosa che non è mai stata fatta con Commisso e nemmeno negli ultimi anni della gestione Della Valle. Questa scelta va presa nelle prossime settimane: l'ambizione della Fiorentina non può limitarsi alla Conference League, il traguardo deve essere la zona Champions o, mal che vada, l'Europa League. Paratici sa cosa fare, ma una volta stabilito l'obiettivo, bisognerà scegliere l'allenatore di conseguenza."

Tutto è comunicazione — "Ogni mossa è comunicazione: se la Fiorentina punta su Mourinho o Sarri comunica un’intenzione, se prende un giovane ne comunica un’altra. Non è obbligatorio ingaggiare un top allenatore a tutti i costi, l’importante è avere consapevolezza di dove si voglia arrivare. È il momento di programmare."