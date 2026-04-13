In occasione dell'anniversario del centenario della fondazione della Fiorentina il Panathlon ha organizzato un evento in cui verranno esposti e dibattuti i fatti (alcuni anche inediti) che portarono alla nascita della società gigliata

In occasione della importante ricorrenza del centenario della fondazione della Fiorentina, il Panathlon Club Firenze ha organizzato un esclusivo evento dal titolo “29 APRILE 1926, LA NOTTE IN CUI NACQUE LA FIORENTINA – Il capolavoro di Arrigo Paganelli. Le origini e gli eventi che portarono alla nascita dell’Associazione Fiorentina del Calcio” .

L’iniziativa si terrà martedì 28 aprile 2026 dalle ore 17:30 presso la sala “Mario Valitutti” del Museo del Calcio a Coverciano (entrata gratuita fino ad esaurimento posti). Seguirà la conviviale organizzata dal Panathlon Club Firenze. Il convegno, durante il quale verranno fra l’altro mostrate delle immagini inedite, sarà coordinato da Roberto Vinciguerra, storico, ricercatore e statistico della Fiorentina, e vedrà l’intervento di importanti personaggi nell’ambito storico sportivo fiorentino. Per partecipare al convegno e alla conviviale è possibile inviare un messaggio Whatsapp a uno dei seguenti numeri: 3387589264 - 3933307017