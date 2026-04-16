Da Lecce: “Fiorentina fuori portata per i giallorossi. Non poteva retrocedere”

Lunedì al "Via del Mare" arriverà una Fiorentina più tranquilla sul fronte salvezza, pronta a sfidare un Lecce in piena crisi. A fare il punto sulla situazione in casa salentina è una bandiera del club giallorosso: Alessandro Conticchio . Intervistato dal Corriere del Mezzogiorno , l'ex centrocampista ha analizzato il momento complicato della squadra di Di Francesco , proiettandosi anche sulla lotta per non retrocedere che vede coinvolta la squadra pugliese:

"Il momento per il Lecce è molto delicato. Nulla è compromesso in ottica salvezza, anche se ormai si profila una lotta a due con la Cremonese. La Fiorentina, che non ho mai ritenuto potesse retrocedere, e il Cagliari hanno allungato in maniera sensibile e sembrano ormai fuori portata".