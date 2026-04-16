Lunedì al "Via del Mare" arriverà una Fiorentina più tranquilla sul fronte salvezza, pronta a sfidare un Lecce in piena crisi. A fare il punto sulla situazione in casa salentina è una bandiera del club giallorosso: Alessandro Conticchio. Intervistato dal Corriere del Mezzogiorno, l'ex centrocampista ha analizzato il momento complicato della squadra di Di Francesco, proiettandosi anche sulla lotta per non retrocedere che vede coinvolta la squadra pugliese:
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Da Lecce: “Fiorentina fuori portata per i giallorossi. Non poteva retrocedere”
"Il momento per il Lecce è molto delicato. Nulla è compromesso in ottica salvezza, anche se ormai si profila una lotta a due con la Cremonese. La Fiorentina, che non ho mai ritenuto potesse retrocedere, e il Cagliari hanno allungato in maniera sensibile e sembrano ormai fuori portata".
Il calendario della verità—
Secondo l'ex bandiera, il destino del Lecce passerà inevitabilmente dai prossimi 270 minuti, a partire proprio dal match contro i ragazzi di Vanoli: "Per i giallorossi sarà determinante l’esito delle prossime tre sfide contro la Viola, il Verona e il Pisa. In questi match sarà indispensabile conquistare almeno cinque o sei punti. Bisogna serrare le fila, scrollarsi di dosso le paure e trovare il coraggio necessario per gettare il cuore oltre l’ostacolo".
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