Ansia Fagioli, si accascia ed esce al 45′: infortunio, condizioni e cosa è successo

Brutte notizie in casa Fiorentina nel corso della sfida di ritorno dei quarti di finale di Conference League ( qui il LIVE ) contro il Crystal Palace. Poco prima dell’intervallo, infatti, Nicolò Fagioli è stato costretto ad alzare bandiera bianca .

Il centrocampista viola si è accasciato intorno al 45’ nella zona di centrocampo, evidenziando un problema fisico presumibilmente a causa di una forte botta al costato. Nonostante le difficoltà, Fagioli, su richiesta di Vanoli, ha provato a stringere i denti e a restare in campo anche durante il lungo recupero del primo tempo, complici le numerose perdite di tempo dei giocatori inglesi.