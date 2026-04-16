Brutte notizie in casa Fiorentina nel corso della sfida di ritorno dei quarti di finale di Conference League (qui il LIVE) contro il Crystal Palace. Poco prima dell’intervallo, infatti, Nicolò Fagioli è stato costretto ad alzare bandiera bianca.
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Ansia Fagioli, si accascia ed esce al 45′: infortunio, condizioni e cosa è successo
Fagioli sulle ginocchia, Vanoli costretto al cambio al 45' della gara contro il Crystal Palace
Il centrocampista viola si è accasciato intorno al 45’ nella zona di centrocampo, evidenziando un problema fisico presumibilmente a causa di una forte botta al costato. Nonostante le difficoltà, Fagioli, su richiesta di Vanoli, ha provato a stringere i denti e a restare in campo anche durante il lungo recupero del primo tempo, complici le numerose perdite di tempo dei giocatori inglesi.
Già alla vigilia, come riportato da Sky Sport durante la diretta della gara, il numero viola non era al meglio della condizione, ma aveva comunque deciso di esserci per aiutare la squadra in una partita così importante.
Al rientro dagli spogliatoi, Paolo Vanoli ha deciso di sostituirlo con Cher Ndour.
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