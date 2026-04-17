Il punto dall'infermeria

Si tratta di Marco Brescianini, che ha smaltito le noie fisiche all'adduttore e si candida fin da subito per una maglia da titolare. Nulla da fare, invece, per Parisi e Kean. I due sono ancora alle prese rispettivamente con l'edema osseo al piede e il dolore alla tibia e, salvo recuperi in extremis, non saranno a disposizione.