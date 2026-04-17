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VN – Brescianini ok per Lecce. Come stanno Parisi e Kean

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La Fiorentina prepara la partita contor il Lecce di lunedì prossimo. Ecco come stanno Brescianini, Kean e Parisi
Giovanni Zecchi
Giovanni Zecchi Redattore 

Dopo l'uscita dalla Conference League per mano del Crystal Palace, la Fiorentina torna a lavorare al Viola Park per preparare la prossima sfida di campionato, che potrebbe essere decisiva per la salvezza. I viola saranno infatti di scena al Via del Mare contro il Lecce lunedì alle 20:45 e potrebbe esserci un importante recuper per Paolo Vanoli.

Il punto dall'infermeria

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Si tratta di Marco Brescianini, che ha smaltito le noie fisiche all'adduttore e si candida fin da subito per una maglia da titolare. Nulla da fare, invece, per Parisi e Kean. I due sono ancora alle prese rispettivamente con l'edema osseo al piede e il dolore alla tibia e, salvo recuperi in extremis, non saranno a disposizione.

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