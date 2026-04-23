La Fiorentina torna al Viola Park per preparare la sfida contro il Sassuolo, in programma domenica al Franchi. Sono ancora tanti gli acciaccati per Vanoli, ai quali si aggiunge anche Robin Gosens: alle prese con una tendinite è stato costretto a lasciare il campo dopo dieci minuti contro il Lecce. Per lui risentimento ai flessori della coscia sinistra, l'ennesimo infortunio che costringe Vanoli a ripensare alla corsia di sinistra.
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VIOLA NEWS news viola stampa CorSport: “Come sta Parisi. Balbo pronto al debutto da titolare in Serie A”
Corriere dello Sport
CorSport: “Come sta Parisi. Balbo pronto al debutto da titolare in Serie A”
Con l'assenza di Gosens e le condizioni ancora ignote di Parisi, Balbo si prepara per fare il debutto da titolare in A
Nelle prossime ore sarà chiaro se sia possibile recuperare Fabiano Parisi. Nel frattempo, l'unico esterno a disposizione del tecnico viola, è Balbo, pronto a fare il suo debutto da titolare in Serie A. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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