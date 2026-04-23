Repubblica sul Franchi: “Lavori in corso, ma ci sono polemiche sul cronoprogramma”

Questa settimana ha preso il via il montaggio dei gradoni prefabbricati della nuova Curva Fiesole. Ad agosto ci sarà il completamento della gradinata, ad eccezione dei primi venti gradini, su cui si interverrà a ottobre per consentire la movimentazione dei mezzi.

Ma è proprio il cronoprogramma a suscitare il dibattito. Il consigliere Massimo Sabatini sostiene: "Quello che ci hanno fornito ufficialmente il 9 dicembre 2025 e che doveva recuperare tutti i precedenti ritardi, riporta date già invalide e da aggiornare. Il piano di attività riporta come data di inizio del “montaggio gradoni” il 18 novembre 2025. Va aggiornata mettendo 21 aprile 2026. Ci sono cinque mesi di differenza. Chiediamo se nonostante questo ritardo in partenza rispetteranno la data di completamento che, sempre nel cronoprogramma ormai scaduto, era indicata come 22 ottobre 2026".