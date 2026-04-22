La sindaca di Firenze, Sara Funaro, presente alla stazione Leopolda in occasione dell'evento "Italia insieme, Turismo accessibile e Territorio" ha parlato dei lavori in corso per la ristrutturazione dell'Artemio Franchi a seguito del sopralluogo svolto nella giornata di ieri. Tempistiche del cronoprogramma rispettata e gradinata che inizia a prendere forma, le sue parole:
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Funaro sul Franchi: “Nei prossimi giorni vedremo la gradinata prendere forma”
Le parole della sindaca di Firenze, Sara Funaro, sui lavori dello stadio Franchi: "In questi giorni verranno installati i gradoni"
Lunedì è iniziata l'installazione delle gradinate della nuova curva Fiesole. Ieri abbiamo fatto un sopralluogo, stanno rispettando le tempistiche del cronoprogramma che viene seguito passo dopo passo. Nei prossimi giorni vedremo la gradinata prendere forma. In questa fase verranno installati i gradoni della parte superiore della curva dato che deve essere lasciato il passaggio per gru e per i camion. Successivamente verrà completata anche la parte inferiore: come sapete la curva arriverà fino a bordocampo.
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