Funaro sul Franchi: “Nei prossimi giorni vedremo la gradinata prendere forma”

La sindaca di Firenze, Sara Funaro, presente alla stazione Leopolda in occasione dell'evento "Italia insieme, Turismo accessibile e Territorio" ha parlato dei lavori in corso per la ristrutturazione dell'Artemio Franchi a seguito del sopralluogo svolto nella giornata di ieri. Tempistiche del cronoprogramma rispettata e gradinata che inizia a prendere forma, le sue parole: