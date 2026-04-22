Chiami Uber e arriva Max Tonetto. Curioso caso a Roma, ecco il perché

In questi giorni è possibile imbattersi in una scena curiosa. L'ex Roma Max Tonetto è infatti diventato Uber driver, ecco perché

Redazione VN 22 aprile - 13:31

L'ex terzino della Roma e della Nazionale, Max Tonetto, è diventato protagonista di un curioso caso sui social dopo che alcuni utenti lo hanno rintracciato su Uber nelle vesti di autista. Non si tratta però di una parabola di declino economico, bensì di una scelta imprenditoriale .

Tonetto ha infatti aperto una società di Ncc (noleggio con conducente) e ha deciso di mettersi personalmente al volante per accumulare le ore di guida necessarie a ottenere i permessi richiesti, totalizzando già quasi 200 corse tra le strade della Capitale. Ne scrive oggi Repubblica.