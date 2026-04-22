Inchiesta sulle escort milanesi. Spuntano anche i nomi Vlahovic e Arthur

Emergono nuovi dettagli relativi all' inchiesta milanese per sfruttamento della prostituzione a carico di Buttini e Ronchi in un giro che avrebbe coinvolto anche diversi giocatori di Serie A. Alcuni nomi sono stati resi noti questa mattina da Il Giornale che spiega come, sotto la regia dei due, serate in discoteca si sarebbero trasformate in incontri a luci rosse con ragazze pagate proprio dai giocatori.

Nell'ordinanza di custodia i nomi dei "clienti" non appaiono in quanto non è un reato fare sesso a pagamento. Ma per un refuso sono rimasti visibili i nomi di Marcus Pedersen del Torino e di Christian Volpato del Sassuolo. Non solo. L'inchiesta conta oltre cinquanta calciatori individuati come potenziali clienti attraverso un elenco di parole chiave contenuto nel decreto di perquisizione. Questi nomi, emersi dalle intercettazioni tra gli indagati e le escort, servono alla Procura per analizzare i dispositivi elettronici sequestrati.

"La parte del leone la fanno Inter e Milan: le parole chiave Bastoni, Bellanova, Blisseck, Hakimi, Coutinho, Skriniar, Carlos Augusto sembrano riportare a giocatori che vestono o hanno vestito di recente la casacca nerazzurra. Sulla sponda opposta, evocano calciatori del Milan i nomi De Winter, Leao, Giroud e Menez. Ma nella ricostruzione degli investigatori, i localiu erano un punto di riferimento anche per i giocatori di altre squadre, che erano in trasferta a Milano e usufruivano dei servizi offerti. A un giocatore dell’Arsenal e della Nazionale porta la parola chiave «Calafiori». A calciatori della Juventus le parole Hisen, Vlahovic e Arthur Melo, e anche - con meno univocità - «Alvaro». In direzione Atalanta le chiavi di ricerca «Scamacca» e «Ruggeri», verso la Lazio - oltre a Maldini - Nuno Tavares. Impossibile per ora sapere se e quali di loro abbiano effettivamente ceduto alle proposte dei due piazzisti di ragazze."