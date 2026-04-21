Party con escort di lusso per i calciatori. Spuntano anche delle intercettazioni

Scoppia il caos attorno all'inchiesta legata ai party con escort di lusso per calciatori e non solo: la situazione

Redazione VN 21 aprile 2026 (modifica il 21 aprile 2026 | 16:46)

Giorno dopo giorno, stanno venendo a galla sempre più notizie su questi party con escort di lusso per i calciatori. Secondo quanto raccolto da La Repubblica, i protagonisti sono Deborah Ronchi e Emanuele Buttini, compagni e conviventi, a capo dell’agenzia “Ma.De” che organizzava eventi con escort per calciatori e professionisti. Due i loro collaboratori, Alessio Salamone e Luan Fraga. Tutti arrestati, ai domiciliari, con le accuse di sfruttamento della prostituzione e autoriciclaggio. Feste nei locali più esclusivi di Milano, i “dopopartita” per i giocatori in hotel, le serate da migliaia di euro.

Da dove nasce l'inchiesta? — Tutto è partito dalla denuncia di una donna, nell'agosto del 2024, contro Buttini e Ronchi per sfruttamento della prostituzione. Questa persona, durante il racconto, spiega di aver vissuto al piano terra di un appartamento proprio di Ronchi, dove ha sede la società "Ma.De". All'interno, dice, c'è una discoteca abusiva, dove vengono organizzati eventi "con servizio escort".

Le intercettazioni — Nell'ordinanza della gip Chiara Valori, sono spuntate anche delle intercettazioni: “Vuole una tipa da sc...a pagamento, tua la riesci a trovare una?”. “Gli mando la brasiliana”. Durante le serate anche i palloncini con gas esilarante, che sballa e non lascia tracce nel sangue dei professionisti: “Amo ci servono i palloncini”. E i conti da far pagare ai clienti: “Devo capire un attimo quanti soldi devo recuperare tra sabato e domenica”; “allora, 1000 da...”, e viene fatto il nome di un cliente.

Nei privè dei locali più esclusivi l’agenzia assicura “la presenza di ragazze disponibili anche per prestazioni sessuali riservate ai clienti più facoltosi”. Nelle carte, “una serie di ristoranti e locali della movida milanese”. Poi le intercettazioni tra gli indagati che devono organizzare le notti: “Abbiamo ragazze o no?”. “Eh si stasera ne abbiamo un po’”. Ma pure: “Siamo anche un po’ corti di donne in serata”. “Va bene, dai , cerchiamo di tirare 6 o 7 donne”. “Serve qualcuna che…qualche calciatore ci sarà eh, mi serve qualcuna che li acchiappa”. “Servono 2 o 3 sveglie però”.

Le cifre — Un'attività, quella dell'agenzia, redditizia vedendo le cifre, perché solo dai calciatori arrivano circa 200mila euro. Poi, a questa cifra va sommato l'incasso che arriva da altre vie, come società. Il giro d'affari, secondo la ricostruzione della Gdf è di 1 milione e 214 mila euro.