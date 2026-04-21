Come racconta l'Ansa, oggi c'è stato un nuovo capitolo delle consultazioni del mondo del calcio verso le elezioni in Figc e per affrontare la crisi profonda aperta dalla terza consecutiva assenza al Mondiale della Nazionale azzurra. I due concorrenti designati in vista dell'assemblea elettiva del prossimo 22 giugno hanno incontrato il presidente della Lega Pro, Matteo Marani. Prima un colloquio di oltre un'ora con Giancarlo Abete nella sede della Lega Nazionale Dilettanti a Roma, poi nel primo pomeriggio è stato Giovanni Malagò a ricevere il rappresentante della terza serie professionistica. "Per noi è importante mantenere centrale la riforma Zola", quanto ribadito da Marani ad entrambi, a conferma che i contatti sono ancora nella fasi preliminari.
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Verso le elezioni Figc, Marani della Lega Pro incontra Abete e Malagò: la situazione
Il presidente della Serie C ha iniziato le consultazioni con i due candidati alla presidenza Figc
La riforma Zola è un insieme di norme introdotte dalla Serie C italiana e promosse appunto dal vicepresidente Gianfranco Zola, ex grande numero 10 della Nazionale e di Napoli, Parma, Chelsea e Cagliari. Queste regole hanno l'obiettivo di supportare la valorizzazione dei giovani calciatori italiani e delle infrastrutture, prevedendo incentivi economici per chi schiera calciatori cresciuti nel proprio vivaio e l'obbligo, dalla stagione 2028-2029, di inserire almeno otto giocatori formati nel club.
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