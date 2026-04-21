Verso le elezioni Figc, Marani della Lega Pro incontra Abete e Malagò: la situazione

Come racconta l'Ansa, oggi c'è stato un nuovo capitolo delle consultazioni del mondo del calcio verso le elezioni in Figc e per affrontare la crisi profonda aperta dalla terza consecutiva assenza al Mondiale della Nazionale azzurra. I due concorrenti designati in vista dell'assemblea elettiva del prossimo 22 giugno hanno incontrato il presidente della Lega Pro, Matteo Marani . Prima un colloquio di oltre un'ora con Giancarlo Abete nella sede della Lega Nazionale Dilettanti a Roma, poi nel primo pomeriggio è stato Giovanni Malagò a ricevere il rappresentante della terza serie professionistica. "Per noi è importante mantenere centrale la riforma Zola", quanto ribadito da Marani ad entrambi, a conferma che i contatti sono ancora nella fasi preliminari.

La riforma Zola è un insieme di norme introdotte dalla Serie C italiana e promosse appunto dal vicepresidente Gianfranco Zola, ex grande numero 10 della Nazionale e di Napoli, Parma, Chelsea e Cagliari. Queste regole hanno l'obiettivo di supportare la valorizzazione dei giovani calciatori italiani e delle infrastrutture, prevedendo incentivi economici per chi schiera calciatori cresciuti nel proprio vivaio e l'obbligo, dalla stagione 2028-2029, di inserire almeno otto giocatori formati nel club.